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Şanlıurfa'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 482 gram sentetik uyuşturucu ve 777 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 482 gram sentetik uyuşturucu ve 777 hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekinyazı Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 482 gram sentetik uyuşturucu ve 777 hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda B.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 482 gram sentetik uyuşturucu ve 777 hap ele geçirildi
23.01.2024 - 16:43,
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında Ekinyazı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 482 gram sentetik uyuşturucu ile 777 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili B.T. şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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