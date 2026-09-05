Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği baraj gölünde genç boğularak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 20 yaşındaki Ali Kına, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gencin cansız bedenine ulaşarak otopsi için morga kaldırdı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Ali Kına (20) boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kent merkezinden Bozova'ya giden Ali Kına, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kına, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Ali Kına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kına'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği baraj gölünde genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?