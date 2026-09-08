Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf'un cesedi 25 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf'un cesedi 25 saat sonra bulundu

Şanlıurfa\'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf\'un cesedi 25 saat sonra bulundu
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Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç'ın cansız bedeni, kaybolmasından yaklaşık 25 saat sonra 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın yaklaşık 25 saat sonra bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Kılıç'ın ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf'un cesedi 25 saat sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf'un cesedi 25 saat sonra bulundu - Son Dakika
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