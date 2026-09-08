Şanlıurfa\'da serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Yusuf\'un cesedi 25 saat sonra bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın yaklaşık 25 saat sonra bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Kılıç'ın ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.