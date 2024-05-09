Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Sabancı ve Ördekli mahallelerinde yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

09.05.2024 13:11
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabancı ve Ördekli mahallelerinde 5 adreste silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 5 uzun namlulu tüfek, 12 şarjör, 984 mermi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 yelek ile 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

Operasyonda, H.Ş, S.G, V.G. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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