Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 ruhsatsız tabanca, 19 şarjör ve 28 mermi ile 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 18 ruhsatsız tabanca, 19 şarjör ile 28 mermi ile 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.