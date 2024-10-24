Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evin asma tavanında ve toprağa gömülmüş silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle belirlenen şüphelilerin Viranşehir kırsalındaki 7 adrese, dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon yapıldı. Arama yapılan bir evin asma tavanında ve toprağa gömülerek gizlenmiş 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.