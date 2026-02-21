Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve bu silahlara ait 216 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.