Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kaleşnikof tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 şarjör ile 81 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.