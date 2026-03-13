Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kaleşnikof tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 şarjör ile 81 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
