Şanlıurfa\'da silah operasyonu: 1 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hayriye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 21 şarjör, 2 dürbün, 402 mermi, 3 kabza ile 1 üç ayak ele geçirildi.

Ev sahibi Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.