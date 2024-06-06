Şanlıurfa'da silah operasyonu: 1 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah operasyonu: 1 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa\'da silah operasyonu: 1 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca ve 5 av tüfeği bulundu. Ev sahibi ise hala aranıyor.

06.06.2024 16:37
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hayriye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 21 şarjör, 2 dürbün, 402 mermi, 3 kabza ile 1 üç ayak ele geçirildi.

Ev sahibi Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah operasyonu: 1 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

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