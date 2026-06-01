Şanlıurfa\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Hamidiye Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre; binanın giriş katındaki ortak ofiste bulunan avukat R.T. ile mali müşavir Ü.T. ve 3'üncü katta oturan komşuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu R.T. ile Ü.T. yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.