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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 tutuklama

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa\'da silahlı kavgada 3 tutuklama
11.12.2023 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A, A.A. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Karaköprü ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirmişti. Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelmiş, burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 tutuklama - Son Dakika
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