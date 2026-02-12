Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Denizbacı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan Hüseyin Yıldırım (41) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açılıp vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.