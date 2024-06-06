Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Ahmet Polat, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Kılıç ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Polat'ın cenazesi defnedildi.

06.06.2024 12:21
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ŞANLIURFA'da, sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Polat (22), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Mayıs'ta Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Polat, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Polat, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polat'ın ölümü sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ahmet Kılıç da gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kılıç tutuklanırken, Polat'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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