Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi'nin itiraz başvurusu üzerine Siverek'te seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, AKP'nin 64 oy farkı ile birinci parti olduğu Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin itiraz başvurusu üzerine seçimlerin iptaline karar verdi.
Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek Siverek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Yeniden Refah Partisi itirazını Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na taşıdı. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde; Siverek'te AKP adayı Ali Murat Bucak 45 bin 369 oy alarak yüzde 40,23 ile seçimi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise yüzde 45 bin 305 oy alarak yüzde 40,17 ile seçimi ikinci bitirmişti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Siverek seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.
İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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