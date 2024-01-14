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Şanlıurfa'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yalnız yaşayan Melahat İlbaşı isimli kadın, evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından haber alınamayan İlbaşı'nın durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler, eve geldiklerinde İlbaşı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa\'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 18:01,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Aşağıtınaz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Melahat İlbaşı'ndan (40) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları İlbaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilen Melahat İlbaşı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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