Şanlıurfa'da Son 4 Yılın En Yüksek Uyuşturucu Miktarı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Son 4 Yılın En Yüksek Uyuşturucu Miktarı Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 30 kilo 650 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bu rakamın son 4 yılda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

23.06.2024 14:10
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Şanlıurfa'da son 4 yılın en yüksek uyuşturucu miktarı ele geçirildi

Şanlıurfa'da 30 kilo metamfetamin ele geçirildi.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 30 kilo 650 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bu rakamın son 4 yılda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 30 kilo 650 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu rakamın son 4 yılda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. Metamfetaminle birlikte 1 kilo 400 gram skunk maddesinin de ele geçirildiği açıklandı.

Vali Şıldak, polisleri tebrik etti

Operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, narkotik polislerini tebrik ederek başarılar diledi.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz olarak devam ettiğini söyleyen Vali Şıldak, "Emniyet ve jandarma narkotik birimlerimiz, istihbarat birimlerinin de desteğini alarak il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Konuyu bizzat takip ediyorum. Bu kapsamda bayram tatili içerisinde son yılların en yüksek miktara sahip metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadelemiz güçlenerek sürecektir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa\'da Son 4 Yılın En Yüksek Uyuşturucu Miktarı Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Son 4 Yılın En Yüksek Uyuşturucu Miktarı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Son 4 Yılın En Yüksek Uyuşturucu Miktarı Ele Geçirildi - Son Dakika
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