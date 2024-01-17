 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Ceylanpınar'da bir suç örgütü çökertildiğini ve 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
17.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:12
Abone Ol

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonla Ceylanpınar'da bir suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Şıldak, "12 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonda, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirilmiştir. Şanlıurfa'nın huzurunu bozan ve suç üreten bütün oluşumlar hedefimizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa Valiliği, Hasan Şıldak, Operasyon, Şanlıurfa, Narkotik Suçlar, Valilik, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


10:06
İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı
09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı

Son Dakika
10:06 İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement