Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İzzet Başgök (29), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan Başgök için yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

Civarda yaklaşık bir saat arama yapan ekipler, Başgök'ün kıyafetlerini ve cüzdanını kanal kenarında buldu.

Ekipler, arama çalışmalarına gece karanlığı nedeniyle yarına kadar ara verdi.