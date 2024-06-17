Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden Sedat Dağ'ı arama çalışması sürüyor.