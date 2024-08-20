Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Ölü Kaplumbağa Bulundu

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ŞANLIURFA'da ceset ihbarı üzerine sulama kanalında yapılan aramada, ölü kaplumbağa bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde Gastronomi Merkezinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında yürüyüş yapanlar, suda hareketsiz bir cisim fark etti. Ceset şüphesi ile durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerinin yaptığı aramalarda cesede rastlanamadı, sadece ölü kaplumbağa bulundu. Çalışmalar sonlandırılırken, olay yerinde başka bir bulguya rastlanmadı.