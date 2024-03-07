Şanlıurfa\'da Suriye sınırında 2 PKK/PYD mensubu yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 kişi yakalandı.
İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Nevşehir'de yapılan 2023-2024 Yılı Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında, Düzceli sporcular Şevval İnce, Aleyna Delice, Hazal İnce ve Fatma Çakır toplamda 4 madalya kazandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde bir iş yerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 2 kilo 40 gram bonzai, 4 fişek bonzai, 10 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bin TL suçtan elde edilen para, 12 gram bonzai, 8 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
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