Şanlıurfa\'da Suriye sınırında 2 PKK/PYD mensubu yakalandı

Tekirdağ'ta Jandarma Operasyonunda Tabancalar Ele Geçirildi

Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.