Suriye Uyruklu Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu - Son Dakika
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Suriye Uyruklu Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

Suriye Uyruklu Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Beşir (14), boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.09.2024 11:23
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ŞANLIURFA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Beşir (14), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Amaçlı Mahallesi yakınlarında, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Muhammed Beşir, sıcaklardan bunalınca evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen çocuğun akıntıya kapıldığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Beşir'in cesedi, suya girdiği noktaya 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Beşir'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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