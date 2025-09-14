Tahliye Kanalında At Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tahliye kanalına arabayla düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynaklı Mahallesi'nde bir atın arabayla tahliye kanalına düştüğünü gören sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kanaldan arabayı ve atı çıkardı.
Kurtarılan at sahibine teslim edildi.
