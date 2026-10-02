Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu, sağanağa rağmen üçüncü gün T-129 ATAK ile sürdü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu, sağanağa rağmen üçüncü gün T-129 ATAK ile sürdü

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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri üçüncü gününde sağanağa rağmen sürdü. Sağanak altında T-129 ATAK helikopteri üstün manevra kabiliyetiyle gösteri yaparken ziyaretçiler uçuşu ilgiyle izledi.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında sunulan hava gösterileri sağanağa rağmen hız kesmeden devam etti.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürüyor.

Sağanak altında gerçekleştirilen gösteride T-129 ATAK helikopteri, üstün manevra kabiliyetiyle gökyüzünde çeşitli hareketler yaptı.

ATAK helikopteri, alandaki katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi takip eden ziyaretçiler, yağmur altında helikopterin uçuşunu ilgiyle izledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu, sağanağa rağmen üçüncü gün T-129 ATAK ile sürdü - Son Dakika
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