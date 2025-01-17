Şanlıurfa\'da Tekstil Fabrikasında Yangın

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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının başka alana sıçramaması için de iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.