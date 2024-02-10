Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık için kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

10.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, Akçakale ilçesindeki adreslere düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık için kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Şanlıurfa\'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Dolandırıcılık, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement