Şanlıurfa'da Termometreler Çıldırdı, Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Termometreler Çıldırdı, Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı. Vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çocuklar süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışırken yetişkinler gölgelik alanlara kaçıyor. Hayvanlar da sıcaktan etkileniyor. Sürücüler araçlarını su ile ıslatıyor. Vatandaşlar başka illere kaçmanın yollarını arıyor.

24.06.2024 00:07
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Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı...Sıcaklık 50 dereceyi aştı

Ceylanpınar'da sıcaklık vatandaşı bunaltıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için her yolu deniyor.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da termometreler 50 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çocuklar tehlikeye aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışırken yetişkinler ise zamanlarını evlerine geçirmeyi tercih ediyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan yetişkinler ise gölgelik alanlara kaçıyor. Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen çocuklar, parka gidip süs havuzunda yüzdüklerini belirtti. Bazı çocuklar ise hortumdan gelen suyun altında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Sıcaktan bunalan kuşlar, buldukları su birikintilerinde su içiyor. Sürücüler ise araçlarını sıcaktan korumak için motor kısımlarını su ile ıslatıyor.

Sıcaklıklara dayanamayıp arkadaşlarıyla birlikte parka koşan Ömer Rüzgar, ilçede dayanılmaz bir sıcaklık olduğunu belirtti. Sıcaklar nedeniyle Ceylanpınar'dan kaçmanın yollarını aradıklarını söyleyen Rüzgar, "Ceylanpınar'da havalar çok sıcak. Gidebileceğimiz, gölgelik ve serinlik alan sadece burası var. Evde de bunaldık, geldik burada takılıyoruz. Yanıyoruz, 40 derece, 50 derece, 60 derece gören insanlarız. Artık yapamıyoruz, başka illere kaçmanın derdindeyiz. Serinlemek için fıskiyeleri açıyorlardı ama bu hava sıcak olduğu için bekçi de gelmemiş herhalde. Arkadaşlara bak, güneşten hepsi simsiyah olmuş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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