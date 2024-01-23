Şanlıurfa\'da TIR kazası: 3 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, önünde seyir halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Sümer (25) ile yanında bulunan Muharrem Güzel (24) ve Sefa Sabuncu (22) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sümer yönetimindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Yusuf Çeçen'in kullandığı 47 AAH 185 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren ve demir yığınına dönüşen otomobilin sürücüsü Mehmet Sümer ile yanında bulunan Muharrem Güzel, Sefa Sabuncu, Burhan Sümer ve Ahmet Uludağ yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler otomobilde sıkışan 5 kişiyi yaptıkları çalışma ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde; yaralılardan Mehmet Sümer, Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ ilk müdahalelerine ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yusuf Çeçen'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)