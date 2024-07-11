Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ayvanat Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyon kapsamında U.Ş.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

11.07.2024 10:05
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Ayvanat Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Olayla ilgili U.Ş.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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