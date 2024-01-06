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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 196 gram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 13 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
06.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:45
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 196 gram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 13 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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