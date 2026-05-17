Şanlıurfa'da bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi girişinde durdurulan çekiciye bağlı dorsede narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Aramada, 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?