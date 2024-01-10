Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız 1 tüfek ve 3 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E. ile M.Ş. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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