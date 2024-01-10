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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız 1 tüfek ve 3 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
10.01.2024 - 13:07,
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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız 1 tüfek ve 3 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ile M.Ş. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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