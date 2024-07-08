Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, güvenlik güçlerinin ilçelerdeki uyuşturucuyla mücadelesinin başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. Operasyonda 1 kilo 126 gram esrar ele geçirildi.

08.07.2024 16:35
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin ilçelerde de başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Emniyet narkotik birimleri tarafından Ceylanpınar'da yapılan çalışmada 1 kilo 126 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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