Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin ilçelerde de başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.
Emniyet narkotik birimleri tarafından Ceylanpınar'da yapılan çalışmada 1 kilo 126 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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