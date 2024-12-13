Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı, 1'inin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.