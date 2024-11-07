Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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