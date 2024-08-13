Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ekiplerce düzenlenen 2 operasyonda 29 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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