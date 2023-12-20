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Şanlıurfa'da 5 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı. - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli uyuşturucu ve silahlarla yakalandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da 5 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı.
20.12.2023 - 12:21,
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla insanları zehirleyenlere göz açtırmadıklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 adrese operasyon düzenlendiğini aktaran Şıldak, 5 şüphelinin uyuşturucu ve silahlarla yakalandığını kaydetti.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyarıcının yanı sıra esrar, eroin ve sentetik hap ile 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 16 mermi, 12 tabanca gövdesi, 19 tabanca sürgüsü ve 25 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı. - Son Dakika
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