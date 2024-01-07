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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve 11 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Şanlıurfa\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
07.01.2024 - 16:35,
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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