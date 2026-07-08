Şanlıurfa'da Uyuşturucu Taşıyan Çiftçi Tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Taşıyan Çiftçi Tutuklandı

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Taşıyan Çiftçi Tutuklandı
08.07.2026 09:52
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Traktörde gizli bölmede 25 kilo uyuşturucu bulan polis, şüpheliyi tutukladı. Cezaevinden yeni çıkmış.

ŞANLIURFA'da çiftçi gibi davranıp traktörün gizli bölmesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Traktörde yapılan aramada 25 kilo 100 gram skunk ele geçirilirken, şüphelinin uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından işlem gören, mayıs ayında da cezaevinden tahliye edilen şüpheliyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takipte şüphelinin, dikkat çekmemek amacıyla çiftçi gibi davranarak kullandığı traktörün römorkunda bulunan gizli bölmede uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Narkotik ekipleri tarafından durdurulan traktörde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, römorkun alt kısmındaki özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 43 parça halinde toplam 25 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Taşıyan Çiftçi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Taşıyan Çiftçi Tutuklandı - Son Dakika
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