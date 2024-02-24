Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 245 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 tabanca, 2 av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

24.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 245 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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