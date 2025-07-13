Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 240 mermi, 630 hap ile 210 gram uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 6 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.