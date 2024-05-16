Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırda 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da viyadükten düşen tırda 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki viyadükten düşen bir tırda meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Tır, önce önündeki araca çarptıktan sonra korkuluklara çarparak zemine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin yapılan kontrolünde hayatını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.

16.05.2024 13:29
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik- Nizip arasındaki viyadükte, önce önünde seyreden araca, ardından korkuluklara çarpıp zemine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemedi.

Öte yandan, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, seyir halindeki tırın önündeki araca çarptıktan sonra yön değiştirerek viyadük korkuluklarına çarpması ve zemine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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