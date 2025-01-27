Şanlıurfa'da Yağma Operasyonu: 4 Tutuklama

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişiyi yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesinde bir kişiye yönelik gerçekleşen "yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayın faili oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.