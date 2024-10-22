Şanlıurfa\'da Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan Fethi Kaban'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi İslim Kaban (78) ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemenin ardından Fethi Kaban'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan İslim Kaban taburcu edildi.

Yangının söndürülmeyen sigara izmaritinden kaynaklandığı öğrenildi.