Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde 14 zanlı yakalandı

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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur, güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik "şok" uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan bir kişinin de aralarında yer aldığı toplam 14 zanlı gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlalden 45 araca idari para cezası uygulandı, 5 araç ise trafikten men edildi.