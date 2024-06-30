Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 60 araca idari para cezası uygulanırken 3 araç ise trafikten men edildi.
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