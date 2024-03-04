Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 14 bin 851 şahıs sorgulandı, 2 bin 864 araç kontrol edildi.
Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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Edirne'de meydana gelen kazada, alkol etkisi altındaki bir otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek tarlalık alana girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nurullah Genç ve İbrahim Sadri ile Şiir Vakti Programı'nı düzenledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, programda konuşma yaptı ve şairlere çiçek takdim etti.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart Seçimlerinden yeniden destan yazacaklarını söyledi. Sandıkçı, vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda durdurulan araçta yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı ve tutuklandılar.
Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 727 adet ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il merkezinde Y.A.'nın yapılan üst aramasında 727 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.
Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, 'Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak.' dedi. Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, 'Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli.' dedi.
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