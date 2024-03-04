Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, aranan 12 şüpheli yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 14 bin 851 kişi sorgulandı ve 2 bin 864 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

04.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 14 bin 851 şahıs sorgulandı, 2 bin 864 araç kontrol edildi.

Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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