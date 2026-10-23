Ortaokulda yaprak sarması alarmı: 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede

Ortaokulda yaprak sarması alarmı: 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Eyyübiye'deki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasını yiyen 12 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Okul yönetiminin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞANLIURFA'da, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SINIFTA RAHATSIZLANDILAR
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi'ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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