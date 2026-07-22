Şanlıurfa'da Yatırımlar ve Eleştiriler - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yatırımlar ve Eleştiriler

22.07.2026 16:09
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TBMM'de Şanlıurfa'nın yatırımları ve sorunları tartışıldı, elektrik kesintilerine dikkat çekildi.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalarda Şanlıurfa tartışıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, kentte son yıllarda hayata geçirilen yatırım ve projeleri sıralarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise elektrik kesintileri, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ile sağlık ve eğitim alanındaki eksiklikleri gündeme getirerek hükümeti eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçilmeden önce Adan, gündem dışı konuşmalar için milletvekillerine söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, son yıllarda kente yapılan yatırım ve projeleri sıralarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise elektrik kesintileri, çiftçilerin yaşadığı sorunlar, sağlık ve eğitim alanındaki eksiklikler üzerinden iktidarı eleştirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa'nın "insanlık tarihinin en kadim şehirlerinden biri" olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde kente eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar çok sayıda yatırım yapıldığını söyledi. Yazmacı, "Sadece 2023-2025 yılları arasında ilimizde tamamlanan projeler için 18 milyar 506 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 2026 yılı içerisinde tamamlanan projelerin büyüklüğü yaklaşık 7 milyar liraya ulaştı. Bununla da yetinmiyoruz, Şanlıurfa'nın dört bir yanında toplam proje bedeli 93 milyar 150 milyon lirayı aşan dev yatırımların yapımı aralıksız sürüyor" dedi.

"TARIMSAL İHRACAATIMIZI 22 KAT BÜYÜTTÜK"

Şanlıurfa'nın sağlık alanında bölgenin merkezi haline geldiğini ifade eden Yazmacı, "Bin yataklı şehir hastanemiz yüzde 95 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmış durumda" bilgisini verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle Şanlıurfa'nın 83 milyar lirayı aşkın yatırımla buluşturulduğunu belirten Yazmacı, TOKİ tarafından 11 binden fazla konutun teslim edildiğini söyledi. Tarım alanındaki yatırımlara da değinen Yazmacı, "Son yirmi üç yılda Şanlıurfa'mıza tam 407,8 milyar lira tarımsal destekleme ve yatırım kazandırdık. Tarımsal ihracatımızı 22 kat büyüterek 51,2 milyon dolar seviyesine ulaştırdık" ifadelerini kullandı. Yazmacı, "Siyasetimizin merkezinde polemik değil eser var, algı değil hizmet var, bahane değil icraat var" dedi.

"46 DERECE SICAKTA VATANDAŞ NEDEN KARANLIKTA KALIYOR?"

Yazmacı'nın ardından söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise, AK Parti'nin anlattığı tabloyla Şanlıurfa'da yaşananların örtüşmediğini söyledi. Tanal, "Bu kadar yatırım yapıldıysa Şanlıurfa'da 46 derece sıcaklıkta vatandaş neden karanlıkta kalıyor? Mademki bu kadar Urfa'ya yatırım yaptıysa çiftçi neden günlerce elektriksiz bırakılıyor? Bu kadar yatırım yapıldıysa tarlalar neden sulanamıyor? Bu kadar yatırım yapıldıysa ürünler neden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

"100 BİN İNSAN ŞANLIURFA'DA ELEKTRİKSİZ"

Şanlıurfa'da 750 bin mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu söyleyen Tanal, "Bu kadar yatırım yapılıyorsa 750 bin Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçisi barakalarda, çadırlarda susuz, elektriksiz neden yaşıyor?" ifadelerini kullandı. Elektrik kesintilerinin çok sayıda vatandaşı etkilediğini belirten Tanal, "Şu anda 100 bin insan elektriksiz Şanlıurfa'da. Arkadaş, parasını ödemeyenin elektriğini kes, sen niye ödeyenin elektriğini kesiyorsun" diye sordu.

AK Parti Şanlıurfa milletvekillerine de seslenen Tanal, "Şanlıurfa'nın hakkını savunamayan Şanlıurfa'nın vekili de olamaz, temsilcisi de olamaz" diye konuştu. Konuşmasının sonunda elektrik kesintileri nedeniyle yaşandığını söylediği bir olayı anlatan Tanal, bir vatandaşın kendisine gönderdiği, "Benim çocuğum oksijene bağlı beş saat elektrik kesintisi yüzünden hayatını kaybetti" şeklindeki mesajı okudu. Tanal, "Bu ayıp AKP'ye yeter, gerçekten bu ayıp yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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