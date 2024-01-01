Şanlıurfa\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 2 kilo 660 gram dünyaya gelen bebeğe 'Fevzi' adı verildi.

Abdurrezzak Öden'in eşi Derya Öden, akşam saatlerinde doğum sancıları tutunca, yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan Derya Öden, saatler 00.02'yi gösterdiğinde, 2 kilo 660 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Derya Öden, "Benim ilk çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Bebeğimize amcasının ismi Fevzi ismini vereceğiz" dedi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise yeni yılın ilk bebeğine altın takarak aileye mutluluklar diledi.