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Şanlıurfa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Şanlıurfa'da saat 00.02'de doğan 2 kilo 660 gram ağırlığındaki sağlıklı erkek bebek, yeni yılın ilk bebeği oldu. Bebeğe 'Fevzi' adı verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, aileyi ziyaret ederek altın takarak mutluluklar diledi.

Şanlıurfa\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 01:00,
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ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 2 kilo 660 gram dünyaya gelen bebeğe 'Fevzi' adı verildi.

Abdurrezzak Öden'in eşi Derya Öden, akşam saatlerinde doğum sancıları tutunca, yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan Derya Öden, saatler 00.02'yi gösterdiğinde, 2 kilo 660 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Derya Öden, "Benim ilk çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Bebeğimize amcasının ismi Fevzi ismini vereceğiz" dedi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise yeni yılın ilk bebeğine altın takarak aileye mutluluklar diledi.

Kaynak: DHA
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